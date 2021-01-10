آمين البرلمان: أنهينا إجراءات عضوية 25 نائب معين..ونبذل كل الجهود ليكوم الثلاثاء القادم مشرف لمصر ولمجلس النواب

صرح المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد ( 25 ) نائباً من أصل ( 28 ) نائباً من النواب المعينين بقرار جمهورى من السيد رئيس الجمهورية .

الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

وأكد المستشار فوزى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء سوف تنعقد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مؤكداً الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية للمجلس في أفضل صورة لها.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم في ظل تدابير أزمة كورونا ، موضحاً أن الحق فى الصحة مقدم على كافة الحقوق الأخرى، وأن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، مناشداً الأعضاء بعدم مغادرة مقر المجلس إلا بإنتهاء الاستحقاقات النيابية الثلاثة " أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس وانتخاب الوكيلين " ، وكذلك عدم اصطحاب المرافقين .

وأردف : أنه من المقرر أداء اليمين الدستورية على قسمين ، حيث يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهراً، مشيراً إلي أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب ، وأضاف أنه عقب الانتهاء من أداء اليمين سيتم إجراء انتخابات رئاسة المجلس يعقبها انتخابات الوكيلين .

مجلس النواب 2021

وأشار إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل .

وشدد المستشار محمود فوزي على ضرورة إتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل: إرتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات .

وأختتم أمين عام مجلس النواب مؤكداً أننا أمامنا ٤٨ ساعة من العمل المتواصل حيث سيتم معاينة القاعة الرئيسية وتفقد ما ينقصها وكذلك ارسال أرقام العضوية وأماكن الجلوس للأعضاء ، وأضاف أن الأمانة العامة ستبذل كل جهدها حتى يكون يوم الثلاثاء المقبل يوماً مشرفاً لمصر ولمجلس النواب .

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