دوت الخليج يطلق النشرة البرلمانية المتخصصة

كشف موقع دوت الخليج عن أحدث إصداراته الإعلامية والإخبارية، في شكل نشرة برلمانية متخصصة، معنية بتقديم كل مايتعلق بأخبار مجلسي النواب والشيوخ، والمستجدات والتطورات التي لاتتوقف، سواء من منجزات تشريعية وقوانين وأدوات رقابية، ستكون مكفولة أمام ٥٩٦ برلماني بمجلس النواب، و٣٠٠ برلماني بمجلس الشيوخ.

وبدأت الإعلامية ميار الخولي في تقديم أولى نشرات موقع دوت الخليج، والتي تستعرض من خلالها آخر مجريات مجلس النواب المرتقب انطلاق أعماله الثلاثاء المقبل، حيث تعد الخولي إحدى مذيعات موقع دوت الخليج، ضمن عدد كبير من الوجوه الشابة التي ستثري المنصات والنوافذ الرقمية للموقع من خلال تقديم النشرات والملخصات المصورة لكل مايدور داخل المجلس وخارجه أيضاً.