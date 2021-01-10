دوت الخليج يطلق النشرة البرلمانية المتخصصة

كشف موقع دوت الخليج عن أحدث إصداراته الإعلامية والإخبارية، في شكل نشرة برلمانية متخصصة، معنية بتقديم كل مايتعلق بأخبار مجلسي النواب والشيوخ، والمستجدات والتطورات التي لاتتوقف، سواء من منجزات تشريعية وقوانين وأدوات رقابية، ستكون مكفولة أمام ٥٩٦ برلماني بمجلس النواب، و٣٠٠ برلماني بمجلس الشيوخ.
وبدأت الإعلامية ميار الخولي في تقديم أولى نشرات موقع دوت الخليج، والتي تستعرض من خلالها آخر مجريات مجلس النواب المرتقب انطلاق أعماله الثلاثاء المقبل، حيث تعد الخولي إحدى مذيعات موقع دوت الخليج، ضمن عدد كبير من الوجوه الشابة التي ستثري المنصات والنوافذ الرقمية للموقع من خلال تقديم النشرات والملخصات المصورة لكل مايدور داخل المجلس وخارجه أيضاً.
وتعد تجربة النشرة البرلمانية المتخصصة، بمثابة تأكيد من موقع دوت الخليج وفريق التحرير يترأسهم الصحفي عمرو الديب، بأهمية التجارب التي تعتمد على الرقميات واستغلال الأدوات الجديدة المتاحة للتواصل من خلال شبكات الإنترنت لتعزيز العمل الصحفي الإلكتروني.
ويستهدف موقع دوت الخليج من خلال نشرته البرلمانية، تسليط الضوء لجمهور القراء والمتابعين على أهم مايدور داخل المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، والتي تضم غرفة أولى يتولى من خلالها نواب البرلمان مساءلة الحكومة ومحاسبتها ومد البلاد بما تحتاجه من قوانين وتشريعات، في ظل انعقاد الجلسات العامة، واللجان النوعية المعنية بمناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية وشؤون داخلية وخارجية.
كما تتابع النشرة مجريات الأمور داخل مجلس الشيوخ، والمنوط بأعضاءه، مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
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