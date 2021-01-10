آلاف الإصابات بفيروس كورونا في بولندا وأوكرانيا وإيران

سجلت عدد من الدول اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، آلاف الإصابات بفيروس كورونا، معلنين ذلك ببيانات رسمية تداولتها وكالات الأنباء العالمية، وذلك بالرغم من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها تلك الدول والتي وصلت للإغلاق الكامل في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

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بولندا تسجل 9 آلاف مصاب

أعلنت وزارة الصحة البولندية، عن تسجيلها لـ 9 آلاف و410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات ليصل إلى مليون و385 ألفًا و522 حالة، بجانب تسجيل 177 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31 ألفًا و189 حالة، وجاء ذلك وفق البيان الذي أورده "راديو بولندا".

والجدير بالذكر أن بولندا كانت بدأت حالة الإغلاق الكامل في 28 ديسمبر الماضي 2020، والتي أعلنت أنها ستستمر حتى يوم 17 يناير الجاري.

أوكرانيا تكشف عن 5 آلاف إصابة جديدة

وكشفت الجهات الصحية الأوكرانية، عن تسجيل 5011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبحسب صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات ليبلغ مليون و115 ألفا و26 إصابة، موضحة أنه تم تسجيل 99 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 19 ألفا و767 حالة.

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5968 إصابة جديدة بإيران

كما سجلت وزارة الصحة الإيرانية 5968 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين الماضية، و71 حالة وفاة، مؤكدة أن عدد إصابات كورونا في ارتفع لما يقرب من مليون و286 ألف حالة.

فيما صرحت "سيما سادات لاري" المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، بأن إجمالي الوفيات عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 56 ألفا و171 حالة، وتجاوز عدد المتعافين إلى المليون و74 ألف حالة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".