مصطفي بكري يعلن نيته الترشح علي وكالة مجلس النواب 2021

ورصد موقع دوت الخليج منشور على الصفحة الرسمية لعضو الشيوخ محمود بكري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيها اعتزام مصطفى بكري الترشح على منصب الوكالة، وذلك في الانتخابات التي ستجرى ١من استحقاقات ثلاثة، وهي انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين في يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت أظهرت نتيجة الاستفتاء الذي أجراه موقع دوت الخليج فوز النائب مصطفى بكري، في فئة أفضل برلماني ضمن تشكيلة نواب العام برلمان 2015، وذلك عن العام 2020 المنقضي، وذلك عقب منافسة شرسة وماراثون قوي، جرى بين بورصة ترشيحات تزاحم فيها النواب أحمد الطنطاوي، هيثم الحريري، ضياء داود، محمد بدراوي.

وحل النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، في المركز الاول في فئة أفضل شخصية برلمانية، وذلك بعدد أصوات بلغ 210047 صوت بنسبة 75%، من إجمالي المصوتين اللذين استمر تصويتهم لـ 4 أيام متتالية، للاختيار مابين فئة أفضل كادر حزبي، وأفضل شخصية برلمانية، وأفضل سيدة من نائبات البرلمان الذي قاده الدكتور علي عبدالعال.

ويعد النائب مصطفى بكري أحد أبرز الفاعلين في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، كما يحتفظ بمكانة خاصة على المستويين الصحفي والإعلامي، نظرا لكونه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الإسبوع الشهيرة، ومقدم برنامج «حقائق وأسرار» على فضائية صدى البلد.

ورغم الأدوار التي لاتتوقف لمصطفى بكري، ودوره المنتظر في مجلس النواب الجديد للعام 2021، إلا أنه قد بدأ رحلته في العمل العام منذ حقبة السبعينيات، حينما كان عضواً باللجنة المركزية بمنظمة الشباب الاشتراكي، وبدأ في شق طريقه الي البرلمان مبكرا منذ العام 1990 الا انه لم يكتب له النجاح الا في دورة برلمان 2005 بعهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ولايزال مصطفي بكري خارج فئة التصنيفات والانتماءات الحزبية، ويترشح على الدوام في مختلف الاستحقاقات البرلمانية، بصفة "النائب المستقل"، ورغم أنه لا يتبع اي حزب أو نشاط سياس له أيدلوجية معينة، إلا أن افكاره السياسية يغلفها طابع مميز على الدوام ينحاز فيه للمواطن المصري كأولوية قصوى على أجندة بكري.