موعد صرف مرتبات شهر يناير 2021.. دوت الخليج ينشر التفاصيل

ينشر موقع دوت الخليج الاخباري موعد صرف مرتبات شهر يناير 2021 فـ بعد بدء عام جديد يتساءل المواطنين والعاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2021، وذلك فى إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، ولكن فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد سعت الدولة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين والحرص على صحتهم لذلك قامت وزارة المالية بتقسيم العاملين بالدولة إلى فئات.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2021

حددت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر يناير 2021 من خلال ثلاث مجموعات لتفادي التزاحم بسبب فيروس كورونا المستجد، بدء من يوم الأحد الموافق 24 يناير وذلك على مدار ثلاثة أيام لكل هيئة أو وزارة يوم محدد على أن يتم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات.

المجموعة الأولى

وتضم المجموعة الأولى المحدد لها صرف مرتبات شهر يناير 2021 وزارة كلا من الداخلية والصحة والإسكان والتجارة والصناعة والعاملين بمجلس النواب والاتصالات والقوي العاملة والهجرة والطيران المدني والثقافة والتموين والآثار .

المجموعة الثانية

وفيما يخص المجموعة الثانية والتى تضم العاملين بوزاره الاستثمار والتخطيط والكهرباء والعدل ومعهد الخدمات المالية، والنيابة العامة،والهيئة العامة للرقابة الإدارية،وهيئة الرقابة الإدارية، والقضاءوالتنمية المحليةوالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمحكمة الدستورية العليا.

المجموعة الثالثة

أما المجموعة الثالثة تتضمن ررئاسة مجلس الوزراء، والشباب والرياضة، رئاسة الجمهورية، والأزهر الشريف، والخارجية، والمالية، والزراعة، والطب البيطري، والموارد المائية والري،والتعليم.

وكانت وزارة المالية أعلنت فى وقت سابق بدء صرف المرتبات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 يناير الجاري، وذلك وفقًا للجدول المقسمة على ثلاث مجموعات لتقليل حجم التكدس أثناء مراحل عملية القبض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وأشارت وزارة المالية، إلي أنه يوم الأحد الموافق 24/1، سيتم صرف مرتبات شهر يناير 2021، لموظفي 11 وزارة، أما يوم 25 يناير، تم تحديده لصرف مرتبات المجموعة الثانية من العاملين بالهيكل بالدولة.

كما حددت وزارة المالية، يوم 26 يناير الجاري مرتبات المجموعة الثالثة من العاملين بالهيكل الإداري للدولة وهم وزارة التربية والتعليم وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي وزارة الموارد المائية والري وزارة الخارجية وزارة الشباب والرياضة وزارة المالية و موظفي مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري ووزارة الشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.