تفاصيل.. أيام موعد مسلسل لؤلؤ على on.. أبرز أحداث الحلقة السابقة

أصبح موعد عرض مسلسل لؤلؤ الشغل الشاغل لعدد كبير من الجماهير، الأمر الذي جعله يتربع على عرش قائمة الأكثر تداولًا، حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة 7:45 مساءًا على قناة on، وكذلك يتم إعادة الحلقة الساعة 2 صباحًا، والساعة 1 مساءًا.

وعلى جانب آخر يمكنك مشاهدة أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة الجديدة على قناة اون دراما في تمام الساعة 10 مساءًا يوميًا من الأحد حتى يوم الخميس، على أن تكن الإعادة الساعة 5 صباحًا، ويتم إعادتها أيضًا الساعة 3 مساءًا على القناة ذاتها.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل لؤلؤ

بدأت أحداث مسلسل لؤلؤ تأخذ المشاهد لتفاصيل مثيرة من شأنها استقطاب الجمهور من خلال وتيرة الأحداث المتسارعة والمشوقة التي تشهدها الحلقة، حيث انتهت الحلقة الماضية على مشهد مثير، فبعدما تزوج طارق الذي يجسده الفنان أحمد زاهر من لؤلؤ التي تجسدها الفنانة مي عمر تسرب خبر زواجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصل رسالة لطارق من السكرتيرة الخاصة به نهال التي تجسدها الفنانة نجلاء بدر بأن لؤلؤ وراء تلك الخطة ليصفعها طارق على وجهها وتنتهي الحلقة.

شهدت الحلقات السابقة أحداث كثيرة منها ظهور والد لؤلؤ الذي تركها وهي صغيرة، ليتشوق الجمهور إلى القصة في محاولة منهم إلى توقع ما ستفعله لؤلؤ وخاصة بعدما تكتشف طارق على حقيقته القاسية، وهل ستيكون والدها بابًا كي ترى والدتها مرة أخرى بعدما ارهقها الزمن من البحث عنها هنا وهناك.

مسلسل لؤلؤ تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ الحلقة الاولى من عرضه، بعدما أثارت مي عمر حالة من الجدل بسبب صوتها الذي كان محل نقاش عبر السوشيال ميديا.

الجدير بالذكر، أن المسلسل من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد مهران، ادورد، هيدي كرم، نجلاء بدر، ملك أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي.