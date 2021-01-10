محافظ أسوان: الدولة حريصة على تحقيق التنمية الشاملة بالصعيد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد من خلال رفع الوعى الثقافى ونبذ بعض العادات والموروثات الخاطئة، ومنها الثأر.





جاء ذلك خلال تكريم محافظ أسوان اليوم الأحد، صاحبة مبادرة (درع التسامح.. صعيد بلا ثأر) صفاء عسران، بالإضافة إلى رموز ورؤساء لجان الصلح بالمحافظة، وذلك بإهدائهم درع المحافظة تقديرا لدورهم المجتمعى والإنسانى فى رأب الصدع ووقف نزيف الدم ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات ولم الشمل بين جميع فئات وأطياف المجتمع الأسوانى.

وأكد محافظ أسوان، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه لمبادرة الرائدة لضمان نجاحها وانتشارها بمختلف المراكز من أجل محاربة الثأر بين العائلات المتخاصمة، مشيرا إلى أهمية ذلك فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى أجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد لتحقيق آمال وطموحات مجتمع يعم فيه السلام والأمن والأمان والاستقرار بسواعد أبنائه المخلصين الأوفياء.

ومن جهتها، أوضحت صفاء عسران صاحبة المبادرة أن المبادرة ترتكز على تقديم درع "التسامح صعيد بلا ثأر" بدلاً من الكفن، والذى ترفضه بعض العائلات، خاصة فى الحالات المتساوية فى الدم، مشيرة إلى أن ذلك ساهم فى إنهاء عدد من الخصومات الثأرية فى بعض محافظات الصعيد، والتى استمرت لسنوات طويلة بين العائلات.