البرلمان يسلم 25 نائباً من المعينين كارنيهات العضوية

وأكد المستشار فوزى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء سوف تنعقد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مؤكداً الحرص الكامل على خروج الجلسة الافتتاحية للمجلس فى أفضل صورة لها.
وأضاف الأمين العام لـ مجلس النواب أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا، موضحاً أن الحق فى الصحة مقدم على كل الحقوق الأخرى، وأن الجلسة ستكون مذاعه على الهواء، مناشداً الأعضاء بعدم مغادرة مقر المجلس إلا بانتهاء الاستحقاقات النيابية الثلاثة " أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس وانتخاب الوكيلين"، وكذلك عدم اصطحاب المرافقين.
وأردف : أنه من المقرر أداء اليمين الدستورية على قسمين، حيث يبدأ نواب الفردى منذ الساعة الحادية عشر فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهراً، مشيراً إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب، وأضاف أنه عقب الانتهاء من أداء اليمين سيتم إجراء انتخابات رئاسة المجلس يعقبها انتخابات الوكيلين.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها على كل المستويات، وبجميع الوسائل، وشدد المستشار محمود فوزى على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية مثل: ارتداء الكمامة والكشف الحرارى واستخدام المطهرات.
واختتم الأمين العام: أمامنا 48 ساعة من العمل المتواصل حيث سيتم معاينة القاعة الرئيسية وتفقد ما ينقصها وكذلك إرسال أرقام العضوية وأماكن الجلوس للأعضاء، وأضاف أن الأمانة العامة ستبذل كل جهدها حتى يكون يوم الثلاثاء المقبل يوماً مشرفاً لمصر ولمجلس النواب.
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