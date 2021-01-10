محافظ دمياط تتفقد المستشفى العام لمتابعة إجراءات التعامل مع كورونا

جاء ذلك خلال لقائها اليوم بالدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ومدير المستشفى، واستمعت إلى شرح تفصيلى عن إجراءات التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتى يتم تحويلها من مستشفيات الفرز وكذا القدرة الاستيعابية للمستشفى بغرف العزل، ووحدات العناية المركزة، وتوافر الأطقم الطبية بها.
كما قامت المحافظ، بتفقد الصيدلية "الرئيسية المجانية" و "الداخلى الاقتصادى"، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية المدرجة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، ووجود رصيد استراتيجى يغطى احتياجات الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، قامت المحافظ بالمرور على الغرفة الخاصة بخزان الأكسجين المزود بأنظمة مراقبة، إذ قامت بالتواصل مع الأجهزة المختصة لمراجعة أعمال الصيانة بالخزان وفقاً لأعلى المعايير الفنية، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ شبكة صرف خاصة بخزان الحمى.
كما تفقدت مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوى، الذى تم تشغيله مؤخرا بعد انتهاء كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية به بتكلفة قدرها 105 ملايين جنيه، إذ تفقدت أقسام الغسيل الكلوى والغسيل الكلوى للأطفال والغسيل البريتونى، والتى تم تجهيزهم وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية والعلاجية، كما قامت بالتواصل مع المرضى للإطمئنان على مستوى الخدمات.
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