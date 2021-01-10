الهروب إلى مصر فى عظة الأحد على قناة أون

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، اليوم الأحد، كلمة عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول نيافته إنجيل القداس، وهو قداس الأحد الأول من شهر طوبه والذى يورد قصة ظهور الملاك ليوسف النجار، وأمره إياه بالهروب من وجه هيرودس، الذى كان يبحث عن الطفل يسوع، ليهلكه والذهاب إلى مصر، حتى نهاية القصة بالعودة مرة أخرى إلى بلادهم والسكنى فى الناصرة. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها فى مارس الماضى.

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