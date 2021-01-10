الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس المحافظات لمدة 72 ساعة 



تشهد الأحوال الجوية في البلاد، خلال الـ72 ساعة القادمة، حالة من عدم الاستقرار واضطراب في حالة الطقس، حيث متوقع أن يكون هناك ارتفاع في معدل درجات الحرارة اعتبارا من غدًا الاثنين، يصاحب ذلك أيضا أمطار خفيفة على بعض المناطق، ويكون هناك على البعض الأخر نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بعدة محافظات.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون حالة الطقس غدًا الاثنين، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري، بارد ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق تكون كثيفة تصل لحد الضباب والرياح معتدلة، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون الطقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة، ويبقى الطقس مائل للحرارة على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة كثيفة.

يوم الثلاثاء، يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا كثيفة تصل لحد الضباب والرياح معتدلة، ويبقى الطقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية، يصاحبه شبورة كثيفة ومائل للحرارة على محافظات الصعيد، بارد ليلا.

أما عن يوم الأربعاء، تشهد البلاد نشاط للرياح المثيرة والمحملة بالأتربة على القاهرة والوجة البحري، وأيضا على سواحل البلاد وشمال الصعيد، ويبقى الطقس ما بين الدافئ والمعتدل على سيناء وجنوب الصعيد نهارا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية.

وحول درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 لـ 26 للعظمى والصغرى 14 لـ 15، السواحل الشمالية 21 لـ 23 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 16، أما على محافظات الصعيد تتراوح ما بين 26 لـ 30 للعظمى والصغرى 10.

وقالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب، هي الظاهرة المؤثرة خلال هذه الفترة، موضحة أنها تبدأ من الثانية عشر منتصف الليل وحتى العاشرة صباحًا، لذلك لا بد من تجنب السفر في ذلك التوقيت إن لم يكن ضروريًا، وتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت شاكر، أن الجو مستقر تمامًا على مدى 3 أسابيع ماضية، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستصل يومي الاثنين والثلاثاء، إلى 25 و26 درجة، بينما مع نهاية الأسبوع سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، لتعود للمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وتابعت أنه بداية من اليوم ستكون هناك فرص لسقوط أمطار على حلايب وشلاتين، بينما تشهد السواحل الشمالية أمطار يوم الأربعاء، وتستمر في السقوط عليها يوم الخميس، مع وجود فرص لسقوط أمطار على الوجه البحري، مشيرة إلى أن مع نهاية الأسبوع سنشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أن الشبورة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، على أن تبدأ حدتها في أن تكون أخف تدريجيًا بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.