وزيرا الخارجية والموارد المائية يشاركان في الاجتماع السداسي حول سد النهضة

يشارك وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، اليوم الأحد، فى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والموارد المائية بمصر والسودان وإثيوبيا، والذى يعقد عبر (الفيديو كونفرانس) فى إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة تتواصل.. وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي يشاركان في الاجتماع الوزاري السُداسي الذي يُعقَد عبر (الفيديو كونفرانس) لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي".
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