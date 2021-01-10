المهن التمثيلية تفتح التحقيق مع رحاب الجمل وباسم سمرة الثلاثاء المقبل

أعلنت نقابة المهن التمثيية إجراء تحقيق مع كلًا من رحاب الجمل وباسم سمرة، يوم الثلاثاء، وذلك على خلفية اتهام رحاب الجمل لسمرة بالإساءة لها ولطاقم عمل فيلم "ديك العياط".

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن في حال إثبات التحقيق إدانة أي من الطرفين سيتعرض للعقوبة فورًا.

تهديدات باسم سمرة

خرجت رحاب الجمل، عن صمتها لكشف حقيقة الفنان باسم سمرة من خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتشعل الوسط الفني بأكمله على مدار الساعات الماضية.