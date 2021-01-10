المهن التمثيلية تفتح التحقيق مع رحاب الجمل وباسم سمرة الثلاثاء المقبل

باسم سمرة ورحاب الجمل - ارشيفية
أعلنت نقابة المهن التمثيية إجراء تحقيق مع كلًا من رحاب الجمل وباسم سمرة، يوم الثلاثاء، وذلك على خلفية اتهام رحاب الجمل لسمرة بالإساءة لها ولطاقم عمل فيلم "ديك العياط".
وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن في حال إثبات التحقيق إدانة أي من الطرفين سيتعرض للعقوبة فورًا.
تهديدات باسم سمرة
خرجت رحاب الجمل، عن صمتها لكشف حقيقة الفنان باسم سمرة من خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتشعل الوسط الفني بأكمله على مدار الساعات الماضية.
أكدت الفنانة رحاب الجمل، أنها تلقت العديد من التهديدات ولكنها رفضت الإفصاح عن نوعية التهديد، قائلة: "مش هينفع اقول دلوقتي.. ولكن في مفاجأت كثيرة ولازم نستنى قرار النقابة..كل حاجة قالها وتهديداته هرد عليها بالقانون".
قالت "الجمل": "الفنان الي بيتعدي على زمايله والويتر في المكان والامن ياخده يخرجه برة المكان هو الي بيشوفه صورة الفن.. مكتبتش البوست غير لما كل الطرق كانت مسدودة..كل حاجة اتقفلت قدامي.. وفي بلطجة عليا وفي قيود على قيادات.. وانا لو اتكلمت اكثر من كدة هتولع..هي كلمة واحدة وكرامة واحدة وموته واحدة".
باسم سمرة
وعلى جانب آخر بدأ الفنان باسم سمرة في الرد على الفنانة رحاب الجمل، ونشر باسم سمرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة له وعلّق كاتباً: "الكلام مش بفلوس يا جملاوي".
وأكد باسم، أنه لن يتلقى أي أعمال في الوقت الراهن، مستنكرًا ما بدر من الفنانة رحاب الجمل، وعدم معرفته بها على الإطلاق، ما أثار غضب الأخيرة.
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