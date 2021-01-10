الخارجية: الاجتماع السداسى بشأن سد النهضة يخفق فى تحقيق تقدم

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع السداسى، الذى عقد اليوم الأحد، لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالى للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، لمناقشة ملف سد النهضة.





وأكدت مصر خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط فى مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل فى أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانونى ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى التى عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأخفق الاجتماع فى تحقيق أى تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذى تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا.

وجاء ذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها فى صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الإفريقى ليسوا من المتخصصين فى المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول فى المفاوضات وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر فى الإجراءات التى يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية فى الفترة المقبلة.