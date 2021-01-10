إيبارشية سوهاج تعلن عن قداس واحد فى الأسبوع

جدة - نرمين السيد - وذكر الأنبا باخوم فى بيانه، أنه نظراً للظروف المرضية المنتشره داخل البلاد تم الاتفاق على إقامة قداس واحد فى الأسبوع كل يوم أحد، وإقامة قداسات الأعياد الكنسية قاصرة على الآباء الكهنة وعشرة من الإخوة الشمامسة.

وأوضح أنه يتم وقف صلوات الأربعينات والسنويات والـ 15 خلال الفترة المقبلة، مع استمرار إيقاف صلوات الثالث وكل الخدمات الطقسية التى تقام بالمنزل "صلاة الحميم وصلاة القنديل وصلاة تبريك المنازل والميامر".

وتابع: "الصلاة على المنتقلين قاصرة على أسرة المنتقل فقط، وبالنسبة للأفراح ستكون قاصرة على حضور 10 أفراد لأهل العريس، و10 أفراد لأهل العروسة وغير مسموح باصطحاب الأطفال أو التجمع خارج نطاق الكنيسة".

وقرر أسقف سوهاج غلق الدواوير وقاعات العذاء، وتقتصر الجنازات على أفراد العائلة فقط، كما يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى، ووسائل التواصل الاجتماعى، وطالب بالالتزام بكل البنود السابقة واتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة التى من المقرر تطبيقها من غد الإثنين.