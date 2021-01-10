تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل تدريب نوابها

جدة - نرمين السيد - ويقدم التدريب عدد من النواب الذين خاضوا التجربة خلال الفصل التشريعى المنقضى، لنقل الخبرات وبناء قدرات نواب التنسيقية الجدد، لتحقيق شعار "برلمان بمفهوم جديد" الذى يتطلع الأعضاء إلى إرساءه بعد نجاح تحقيق نظرية سياسة بمفهوم جديد التى انتهجتها التنسيقية منذ انطلاقها.

وكان المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أعلن بأن الأمانة العامة للمجلس استقبلت، اليوم الأحد، 25 نائباً من أصل 28 من النواب المعينين بقرار جمهورى.