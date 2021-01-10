السيسي يشدد على تطبيق جوانب منظومة البناء الجديدة على أرض الواقع  



اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم علي منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بأن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مشدداً على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع.

واستعرض الوزراء والمسئولون عن المنظومة الجديدة خلال اجتماعهم مع الرئيس جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.



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