الأطباء: لا يوجد تكليف رسمي لمتابعة مصابي كورونا في العزل المنزلي

قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إنه لا يوجد قرار رسمى بخصوص زيارة الأطباء لمتابعة مصابي كورونا بالعزل المنزلي ليتم تنفيذه حتى الآن، أما المؤكد فهو وجود لجان لمتابعة العزل المنزلي عبر التليفون.

وأضاف عبد الحي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأطباء بالطبع مع تقديم اقصى رعاية لمرضانا أثناء العزل المنزلى، لكن لا يوجد نظام صحى فى العالم يستطيع توفير أطباء لزيارة المرضى فى البيوت أثناء الوباء، لكن هناك ما يسمى "العاملين الصحين" التابعين لطبيب الاسرة هم الذين يقومون بذلك وهذا غير متوفر لدينا الآن.

وفيما يخص أزمة الأكسجين، أوضح الأمين العام لنقابة الأطباء، أن من خلال متابعة أزمة توفر الأكسجين بالمستشفيات، وجدنا جهودًا كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية للأكسجين وتأمين ضخه لكل المستشفيات العامة والخاصة فهو مسألة حياة أو موت، ونناشد جميع الشركات والموزعين عدم السماح بالتلاعب بهذا الأمر والتعامل بشكل مسئول مع هذه الأزمة.

أما بخصوص تعيين طبيب أو اثنين لمتابعة ضخ الأكسجين بالمستشفيات أوضح قائلا: بعد التواصل مع المسؤلين أكدنا لهم أن هذا هو تخصص المهندسين أو قسم الصيانة ولا يخص الأطباء وليس من مهامهم إطلاقا، وأن مهمة الطبيب هو التأكد من نسبة الأكسجين فى جسم المريض واعطائه كمية الاكسجين المناسبة لحالته ولم ترد الينا فى النقابة اية شكاوى من الأطباء فى هذا الصدد.