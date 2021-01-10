إيبارشية نجع حمادى تستقبل محافظ قنا للتهنئة بالعيد

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادى بمقر المطرانية بنجع حمادى، اليوم الأحد، أشرف الداودى محافظ قنا ومدير وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية والمحلية، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد ميلاد المسيح.





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