بعد تعافيه من كورونا.. محافظ الإسكندرية يرسل هدية تذكارية للبابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - أرسل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، هدية تذكارية إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





يأتى ذلك عقب وصول محافظ الإسكندرية مكتبه بمقر الديوان العام، صباح اليوم، لمباشرة مهام عمله بمكتبه، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا. وفى سياق آخر أكد الشريف، على مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، واستمرار حملات الإجراءات الاحترازية والتصدى بكل حزم لكافة أشكال المخالفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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