محافظ الفيوم يهنئ الأنبا إبرام بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا إبرام مطران، إيبارشية الفيوم، اليوم الأحد، فى دير القديس الأنبا أبرام، الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ومدير الأمن اللواء رمزى المزين والقيادات التنفيذية والمحلية والدينية، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد ميلاد المسيح.





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