مصطفى بكرى يعلن ترشحه لوكالة البرلمان

جدة - نرمين السيد - وجاء نص إعلانه، والذى جاء بعنوان: "لماذا قررت الترشح وكيلا لمجلس النواب؟" كالتالى:

زميلاتى .. وزملائى

قبل يومين من بدء مجلس النواب الجديد 2021 جلساته، عزمت أمرى على الله، وقررت الترشح على منصب وكيل مجلس النواب، فى خطوة تتجاوب مع دعوات الكثير من زملائى وإخوتى من نواب مصر الشرفاء، ورموز العمل الوطنى، وفى إطار الممارسة البرلمانية النزيهة التى تضرب بجذورها فى تاريخ الحياة النيابية المصرية العريقة، وفى مرحلة من العمل الوطنى تستوجب من الجميع الانخراط فى منظومة التكاتف مع المواطن المصرى والذى بات المستهدف الأول لكل ماتشهده منظومة الحياة السياسية فى البلاد.

لقد سبق ومثلت الناخبين ثلاث دورات تحت القبة، وكنت فيها أمينًا على ماكلفتنى به الجماهير من انحياز ثابت لقضايا المجتمع والوطن وذود أكيد عن مؤسسات الدولة وماتواجهه من تحديات ودفاع مستميت عن مصالح الدولة العليا وأمنها القومي، لذا طوقتنى الجماهير الشريفة بالفوز فى استفتائين مهمين وفى مراحل تاريخية متعاقبة حيث فزت بأكثر النواب إيجابية فى الاستفتاء الذى أجراه مركز المعلومات بمجلس الوزراء خلال دورة 2005-2010، وغيره من الاستفتاءات وهى أوسمة شرف طوقت بها الجماهير الكريمة عنقى بمنحى ثقتها على عطاء كنت ولاأزال وسأظل محافظا عليه رغم كل التحديات.

لقد حرصت دوما، أن أقف مع مصلحة الوطن حين تتهدده المخاطر وتجسد ذلك فى مواقفى المدونة والموثقة عبر تاريخى البرلمانى والإعلامى فحين تعرضت سفينة الوطن لرياح عاتية فى أعقاب ماجرى فى الخامس والعشرين من يناير 2011، فتصديت بكل ما أملك داخل برلمان 2011، أو خارجه لكافة محاولات إسقاط الدولة، وحين كانت شرطتنا الوطنية هى المستهدفة منذ أحداث 28 يناير2011، وقفت مدافعا عن قلعتنا الوطنية، وحين راح بعض المارقين يسيئون لمؤسستنا العسكرية رافعين شعارات مسيئة للقوات المسلحة، جندت نفسى وما أملك من أدوات إعلامية لرد الحملات الموجهة عن جيشنا الوطنى العظيم، وقادة قواتنا المسلحة الباسلة، وكنت فى طليعة من شاركوا شعب مصر العظيم فى ثورة الثلاثين من يونيو الباسلة وداعما خارطة المستقبل التى قادها بشجاعة وإيمان إبن مصر العظيم "البطل عبدالفتاح السيسى"، وعبر كتاباتى ومشاركاتى فى قلب الأحداث أصدرت موسوعة "الدولة والفوضى" وغيرها من المؤلفات لتكون تحت بصر المهتمين والأجيال القادمة فى قراءة تاريخية محايدة لما شهدته مصر من أحداث.

وتابع البيان : "طريق معبد بالأشواك شاركنا فيه قضاتنا العظام فى وقفتهم التى لاتنسى ضد طاغوت الإخوان، وتلاحمنا مع كافة أبناء الوطن والأجهزة الوطنية العليا ورموزها الشرفاء لنرسم سويا أسطورة العطاء لوطن أنقذته سواعد المخلصين من أبنائه من السقوط فى براثن المخططات العابرة للحدود، والمؤامرات الموجهة وحروب الجيل الرابع وتحطيم إرادة أمة العرب وبعثرة أقاليمها وبما يحقق أهداف القوى الاستعمارية فى أرضنا وثرواتنا".

وواصل البيان: "لقد تبنيت خطا ثابتا لم يتزحزح فى الدفاع عن عمال مصر وصناعتنا الوطنية ووقفت إلى جوار الفلاحين وكافة قطاعات الشعب المصرى ودعمت خطوات السيد الرئيس والدولة فى استعادة حقوق المرأة المصرية والتى برهنت بعطائها قدرتها على الدفاع عن الوطن فى لحظات المحن وأكدت مرارا وتكرارا أن الشباب هم أمل مصر وزهورها اليانعة".

واختتم : "أتقدم اليوم مستئذنا زملائى النواب فى الترشح لمنصب الوكيل إيمانًا منى بأهمية بذل المزيد من الجهد مساهمة فى دعم البرلمان لأداء دوره الرقابى والتشريعى على الوجه الأكمل واضعا نفسى فى خدمة زملائى والسعى بالإتصال مع الجهات الحكومية فى تنفيذ مطالب دوائرهم، والسعى إلى ترتيب عقد إجتماعات نواب المحافظات مع الوزراء والمختصين بشكل دورى لبحث كافة هذه المطالب والعمل على حلها متعهدا بالتعاون مع هيئة مكتب المجلس وكافة المسئولين باللجان النوعية ومتابعة أعمالها وتنفيذ مقرراتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية، متعهدا أن أسعى مااستطعت -إن حصلت على ثقة زملائى- فى العمل على تعظيم دور الممارسة البرلمانية داخل مجلس النواب، وتعميق العلاقة بين كل الزملاء الأعضاء بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية والحزبية، وبما يؤكد الأسس الراسخة لبرلمان مصر العظيم والذى أفردت له كتابا شاملا، "عشرة أجزاء "صدر الجزء الأول منه بعنوان "الرقابة البرلمانية فى تاريخ الحياة النيابية المصرية".. متمنيا لمصرنا العظيمة دوام التقدم والازدهار ولمجلسنا الموقر النجاح فى دورته البرلمانية الجديدة".