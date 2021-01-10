الغربية: غلق 641 مركزًا للدروس الخصوصية للحد من انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أنه تم غلق 641 مركزًا للدروس الخصوصية للحد من انتشار "كورونا"، وأن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها تقع بجوار عدد من المدارس والأحياء والمدن، وأنه يتم تكثيف الحملات اليومية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.





وأضاف رحمى، فى بيان اليوم الأحد، أن مديرية التربية والتعليم بالغربية، أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية، من خلال المجموعات المدرسية بشكل متطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.

وناشد المحافظ الأهالى وأولياء الأمور بضرورة الإرشاد فورًا عن أى مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم غلقه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأوضح المحافظ، أنه تم غلق 464 محلًا، و68 سوقًا، و151 مطعما، و259 مقها، و252 ورشة و424 منشأة أخرى بنطاق الغربية بإجمالى 1.636 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وعلى صعيد آخر، تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بجميع المراكز، المدن، الأحياء لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة، بالإضافة إلى نفق كوبرى قحافة، كما تفقد المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية فى المرحلة الثالثة من كورنيش طنطا والممتد من نهاية شارع الأشرف وحتى الطريق الزراعى، حيث تابع أعمال تدبيس ترعة القاصد، إزالة كافة الإشغالات المتواجدة على جانب الكورنيش.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية تمهيدًا للرصف، وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سكة المحلة بطنطا، ميدان المحطة، السيد البدوى، كما تابع الأعمال الجارية بشارع الإسكندرية.

وأشاد رحمى، بمدى سرعة العمل والنظام والتزام الشركة بالجدول الزمنى المتفق عليه، وخلال تفقد المحافظ لأعمال البنية التحتية بنهاية شارع بطرس، تم إغلاق وتشميع أحد مراكز الدروس الخصوصية، وإحالة القائمين عليه لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.