شكرى يبحث مع نظيره الأردنى العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى مساء، اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، وذلك بحضور السفير الأردنى الجديد لدى القاهرة أمجد العضايلة، والذى قدَّم صورة من أوراق اعتماده للوزير شكرى خلال اللقاء.





وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على محورية العلاقات الثنائية التى تجمع القاهرة وعمَّان، وهو ما يعكسه الحرص على دورية التشاور والتنسيق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى البلدين، وبما يدفع العلاقات الثنائية بين مصر والأردن قُدمًا، ويُسهم فى تدعيم ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأوضح حافظ أن الوزيرين ركزا خلال اللقاء على سُبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أطلع الوزير شكرى نظيرَه الأردنى على نتائج الاتصالات التى أجرتها مصر مؤخرًا مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، فى إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للرباعية التى تشمل مصر والأردن، وألمانيا، وفرنسا، والمقرر أن تستضيفه القاهرة غدًا بهدف تحريك جهود السلام فى المنطقة، وحلحلة الجمود الحالى الذى تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على التفاوض وصولًا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد توافقًا فى الرؤى تجاه التطورات الإقليمية والدولية، خصوصا فى سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد الوزيران على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدَّامة فى الدول العربية، والتشديد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات وفق ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومى العربي، فى إطار سلامة ووحدة الأراضى العربية، وحقن دماء أبنائها، مع التركيز على ضرورة التصدى الحاسم لخطر الإرهاب أيًا ما كان مصدره أو دوافعه.