ضبط 3 مسؤلين بمحافظة القاهرة لتسهيلهم الاستيلاء على أملاك الدولة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة من مسئولى أحد الأحياء بالقاهرة وإحدى الهيئات بالقاهرة، لقيامهم بالإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتغاضى عن إتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على أملاك الهيئة بمحافظة القاهرة .

التحريات الأمنية أكدت تواطؤ المتهمين مع شخصين "لهما معلومات جنائية "أمكن ضبط أحدهما"، وتمكينهما من التعدى على عقار كائن بمنطقة الدرب الأحمر "مملوك للهيئة المشار إليها" عبارة عن أرض مساحتها قرابة 500 متر مربع مبنى عليها دور واحد فقط به عدد من المحال وذلك ببناء "مول تجارى" بإرتفاع ثلاثة أدوار أعلى العقار المشار إليه وعلى كامل المساحة والتغاضى عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، مما سهل إستيلائهم على أملاك الدولة والتربح منها بدون وجه حق والإضرار بالمال العام ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.