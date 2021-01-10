انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية المصرية | فشل الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة .. لهذا السبب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، فشل الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة ، التي عقدت اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021م، مشيرة إلى أن التفاوض انتهى دون تحقيق أي تقدم يُذكر ولا سيما فيما يخص طريقة استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية المتعلقة بإدارة العملية التفاوضية، على الرغم من إبداء مصر لرغبة صادقة للتوصل إلى اتفاق قانوني يحقق مصالح كافة الأطراف .

فشل الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة

وقد أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، أكدت فيه استعدداها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة للوصول إلى حل ملزم لجميع الأطراف على قواعد ملء وتشغيل السد، تنفيذًا لما تقرر في اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، التي تم عقدها خلال الأشهر الماضية، بما يحقق المصالح المشتركة للأطراف الثلاث، ويحفظ حق مصر ومصالحها المائية، وتحفظت الخارجية المصرية والأثيوبية على مقترح سوداني .

سبب فشل الاجتماع السداسي

وكان السبب الرئيسي لفشل الاجتماع السداسي اليوم، هو تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المعينين من مفوضية الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق لسد النهضة، إلا أن مصر وأثيوبيا تحفظت على الاقتراح، وأكدت الخارجية المصرية، أن الدول الثلاث تملك صياغة النصوص وأحكم اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، ولا سيما أن ليسوا متخصصين في ذلك المجال وخاصة تلك التي تخص الجوانب الفنية والهندسية وتشغيل السدود .