المتحدة والوطنية للإعلام تتفقان على تطوير محتوى قنوات أون تايم سبورتس

جدة - نرمين السيد - بدأت إدارة قنوات أون تايم سبورتس فى تطوير المحتوى فى ضوء إطلاق القناة الجديدة والتى ستسهم فى نقل بطولة العالم لكرة اليد، وسيكون بها مجموعة مميزة من البرامج التى تغطى الرياضات المختلفة.





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