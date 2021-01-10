صور .. غلق 7 محال تجارية بالإسكندرية لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وأسفرت الحملة على غلق وتشميع 7 من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وتحصيل غرامة مالية بإجمالى 29 ألف جنيه، علاوة على تم تحرير 66 محضر متنوع، و16 إنذار، وجرى التحفظ على عينات من المواد الغذائية لفحصها، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام. وشدد السكرتير المساعد على المحال والمطاعم والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، ورفع الإشغالات التى تعوق حرم الطريق العام، حرصا على سلامة المواطنين. شارك فى الحملة ممثلين من "الطب البيطرى، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشؤون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى".

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