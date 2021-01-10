فيديو.. القوات المسلحة توزع الماسكات الطبية على المواطنين لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الفيديو، قيام عناصر القوات المسلحة بتوزيع الكمامات الطبية فى الميادين العامة والشوارع، ومحطة مترو الشهداء برمسيس، ومحطة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى عدد من الأماكن الرئيسية، وكذلك قياس درجة الحرارة للمواطنين.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
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