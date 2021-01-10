القوات المسلحة توزع ماسكات طبية على المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا 

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو يوضح توزيع كمامات طبية على المواطنين وذلك للوقاية من فيروس كورونا، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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