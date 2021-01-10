توصل ضياء رشوان نقيب الصحفيين إلى اتفاق مبدئي مع عبداللطيف المناوى رئيس تحرير المصرى اليوم على وضع ملامح لطريقة التعامل مع اضطرار المؤسسة لتقليل أعداد العاملين فيها لتتمكن من الاستمرار. وتم عرض هذا الاتفاق علي مجلس إدارة المؤسسة، والتي وافق أعضائها علي ما طرحه النقيب من إجراءات لحماية صناعة الصحافة بعدم الإضرار بالمؤسسات الصحفية مما يدفعها الى الإغلاق وخروج كل الصحفيين والعاملين بها من سوق العمل، وفي نفس الوقت حماية حقوق الزملاء الصحفيين التي يكفلها القانون.

كما تم الاتفاق امس بين النقيب ومجلس إدارة المصري اليوم على كل تفاصيل تنفيذ اجراء التخفيض الضروري، والتي تضمنت الحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين كاملة المالية والنقابية، من اجل الحفاظ على استمرار المؤسسة وغالبية العاملين فيها.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتجنب إغلاق المؤسسة.. الاتفاق بين النقابة و"المصري اليوم" على تسوية أوضاع الصحفيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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