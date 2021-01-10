الأطباء: اعتماد الأشعة المقطعية فى إقرار المعاش يعيد لشهداء كورونا حقوقهم

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، ان اعتماد الأشعة المقطعية بديل للمسحة لحصول أسرة الطبيب على معاش إصابة الكورونا، خطوة ايجابية تحفظ حقوقهم.

وأوضح الزيات، في تصريحات لـ"دوت الخليج"،ان اعتماد الأشعة المقطعية بديل للمسحة، يرجع الحق للأطباء الذي لم يستطيعوا عمل مسحة كورونا قبل الاستشهاد.

وأضاف الزيات، ان شهادة الوفاة الإصابية ترسل إلى هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات لصرف معاش الإصابة وهو ٨٠%من الحد التأمينى.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ، أن الأطباء شهداء 2020، سيحصلون على 5600 جنيه، وشهداء 2021، سيحصلون على 6000 جنيه.

و التقى اليوم ا.د حسين خيرى نقيب الأطباءود. ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامه للأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية ، بكلا من د. ايمن الأمين ..رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية والدكتورة سوسن المعداوى مدير الإدارة المركزية للجان الطبية .

وايضا تم لقاء مع كلا من د. ريهام مدحت رئس لجنة الإصابات المهنية ودسحر بكار نائب مدير لجنة الأمراض المهنية

لتحديد معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا لإستحقاق معاش اصابة العمل وتم التوصل الى الإعتداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة .

وحضر اللقاءات كلا من :

ا. سامى عبد الهادى نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ا. محمد سعودى مدير هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تم فى اللقاء الاتفاق على الاتى:

١- يتم تقديم الملف الخاص بالوفاة الاصابية للجان الطبية بالمحافظات

٢- لإستخراج شهادة وفاة إصابية ترسل إلى هيئة التأمينات الإجتماعيةوالمعاشات لصرف معاش الإصابةوهو ٨٠%من الحد التأمينى

اما الأوراق المطلوبة فهى :

- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل

- صورة البطاقة

- شهادة وفاة بدون شرط ذكر الكورونا

- تقرير طبى من المستشفى المتوفى بها

- الماسحة وفى حالة عدم وجود الماسة يكتفى بالأشعة المقطعية

- نموذج إخطار وقوع اصابات العمل من جهة العمل

- يسلم للجنة الطبية في المحافظة لتخرج شهادة وفاة اصابية

- يرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش إصابة عمل .