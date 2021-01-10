وزير خارجية الأردن يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى، للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الرباعى المقرر انعقاده غدا، فى إطار مجموعة ميونخ الذى يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبى لاستكمال الجهود المستهدفة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى على أساس حل الدولتين.

ويبحث وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، يوم غد الاثنين، تنسيق المواقف المشتركة لوضع إطار عام يمكن الاستناد عليه لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وسط تحركات مصرية بتنسيق مع الأردن وفلسطين، لأجل حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وكان وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام، أكدوا خلال اجتماع لهم فى شهر سبتمبر الماضى فى العاصمة عمان دعم عملية السلام فى الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وأكد الوزراء التزامهم دعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبى الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية.