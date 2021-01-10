بعد الطعن على براءة المتهمين فى واقعة سيدة الكرم.. القومى للمرأة يشكر النائب العام

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام، لقراره اليوم بالطعن على الحكم ببراءة المتهمين في واقعة هتك عرض" سيدة الكرم ".

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وتقديرها لهذا القرار ، مثمنة جهود النيابة العامة الحثيثة لحماية حقوق المرأة وسعيها لتحقيق العدالة وموجبات القانون.

يذكر أن المجلس سبق وأعلن أنه علي أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيده الكرم مع توفير مكتب الشكاوي المساعدة القانونية للمجني عليها متي طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ ، وفقا للمادة رقم (٧) بند ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها الى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنيه وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة .