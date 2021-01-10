قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام، لقراره اليوم بالطعن على الحكم ببراءة المتهمين في واقعة هتك عرض" سيدة الكرم ".
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وتقديرها لهذا القرار ، مثمنة جهود النيابة العامة الحثيثة لحماية حقوق المرأة وسعيها لتحقيق العدالة وموجبات القانون.
يذكر أن المجلس سبق وأعلن أنه علي أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيده الكرم مع توفير مكتب الشكاوي المساعدة القانونية للمجني عليها متي طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ ، وفقا للمادة رقم (٧) بند ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها الى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنيه وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الطعن على براءة المتهمين فى واقعة سيدة الكرم.. القومى للمرأة يشكر النائب العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.