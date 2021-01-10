انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة وأمطار على هذه المناطق .. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس الاثنين 11 يناير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الاثنين 11 يناير 2021م، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحة كل ما يخص الظواهر الجوية ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا، وكذلك حالة الرياح على كافة أنحاء البلاد، فضلًا عن حالة الملاحة البحرية للبحرين الأحمر والمتوسط .

حالة الطقس الاثنين 11 يناير

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارًا على الوجة البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ويكون باردًا ليلًا على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، أما عن حالة الرياح فتكون معتدلة على كافة الانحاء، ما يؤدي إلى استقرار حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط .

الظواهر الجوية يوم الاثنين 11 يناير 2021

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على الفيسبوك، أهم الظواهر الجوية ليوم الاثنين 11 يناير 2021م، حيث توقعت سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على حلايب وشلاتين، ووجود شبورة مائية تصل لحد الضباب على بعض الطرق القريبة من الزراعات والمسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك لتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان .

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 11 يناير

وتضمن تقرير الهيئة بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة يوم الاثنين 11 يناير والتي كانت جاءت على النحو التالي :