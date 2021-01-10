تنسيقية شباب الأحزاب تواصل استعدادها للبرلمان بتدريبات مكثفة

تنسيقية شباب الأحزاب - أرشيفية

تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبرلمان 2021 بإقامة عدد من التدريبات للنواب الجدد، سواء أعضاء مجلسى الشيوخ أو النواب. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل تدريب النواب الجدد وتواصل لجنة التدريب فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال تدريب النواب الذين دخلوا حديثًا إلى مجلسى النواب والشيوخ، ويقوم بتدريبهم النواب القدامى مثل النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، وغيرهم. وشارك فى التدريبات معظم نواب التنسيقية، مثل النائبة غادة على، والنائب أحمد فتحى، والنائب عمرو درويش، والنائبة دعاء العريبى، والنابة نشوى الشريف، والنائب أكمل نجاتى، والنائب محمود بدر، والنائب محمود القط، والنائبة مي جبر". تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تسعى لنقل الخبرات للنواب الجدد ويسعى النواب القدامى، إلى نقل الخبرات وبناء قدرات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجدد، للانتقال بفكرة التنسيقية "السياسة بمفهوم جديد" إلى تحقيق شعار «برلمان بمفهوم جديد» الذي يتطلع الأعضاء إلى إرساءه بعد نجاح تحقيق نظرية «سياسة بمفهوم جديد» التي انتهجتها التنسيقية منذ انطلاقها.

وتمكن 28 عضو من تنسيقية شباب الأحزاب، من النجاح فى الانتخابات البرلمانية، سواء على القائمة أو على النظام الفردى. هذا، وكانت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد شرحت فى وقت لاحق مراد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أشارت إلى أنها منصة حوارية تجمع مختلف الشباب الحزبى والمستقل، للتشاور وتقديم الآراء والأفكار للقيادة السياسية، كما تتفاعل بشكل واضح مع المواطنين، حيث تتناول قضاياهم وتهتم بها. واستقبل مجلس النواب، اليوم الأحد، أعضاء البرلمان المعينين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا للقرار الصادر رقم 4 لعام 2021، وجرى تسليم الكارنيها والحقيبة البرلمانية فى إطار من تطبيق الإجراءات الصحية.

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