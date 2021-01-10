وهب الله يفتتح دورة الشهيد أحمد الشبراوي للاستراتيجية والأمن القومي ٣٧

افتتح محمد وهب الله الأمين العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الإجتماعية العمالية،صباح اليوم الاحد دورة الشهيد أحمد الشبراوى للاستراتيجية والأمن القومى رقم 37 وذلك باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، بحضور اللواء أحمد يسري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء أسامة الجمال مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

دورة الشهيد أحمد الشبراوى للاستراتيجية والأمن القومى

وقال وهب الله، إن هذه الدورة تستهدف تدريب وتثقيف 200 دارس من مختلف المحافظات، ومواقع عمل مختلفة، تهدف إلى التوعية والتثقيف بالأمن القومي المصري ومحاربة الفكر المتطرف وحروب الجيل الرابع، وتربية الشباب تربية وطنية من أجل الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة بتكريم أسرة الشهيد أحمد الشبراوي بتقديم عدد من الدروع التذكارية، منها درع المؤسسة العمالية، كما وجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأيد سياسية الرئيس الداخلية والخارجية ودوره في المشروعات القومية بإيجاد فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة والحفاظ على عمال مصر.

اتحاد نقابات عمال مصر

وعلى هامش الدورة، جرى افتتاح معرضا للحرف اليدوية والفنون التراثية برعاية اتحاد نقابات عمال مصر.