الآن.. رقم صندوق دوت الخليج الخاص باستعلامات التبرع بالتفصيل

ننشر تفاصيل رقم صندوق دوت الخليج حيث تتعدد مهام صندوق دوت الخليج، الذى لا يتوانى عن تقديم الدعم والعون للفئات الأكثر احتياجًا من المصريين، حيث يساهم بشكل كبير فى توفير العديد من الوظائف بالتنسيق مع الوزارات المعنية، داخل مصر وخارجها، كما يساهم فى الكثير من الأمور الإنسانية والاجتماعية الأخرى، مثل سداد ديون الغارمات، وتقديم العون المادى خلال أزمة كورونا.

رقم صندوق دوت الخليج 2021

خرج الصندوق إلى النور عام 2014، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلى ذلك رصد عدد كبير من المواطنين فى مصر والخارج، تدفقات مالية كبيرة، حتى أنه دخل موسعة جينيس، ويدير الصندوق مجموعة من المصريين الوطنيين، وبشكل احترافى للغاية حيث يتم توجيه العوائد المالية وفقًا لاحتياجات الفئات المختلفة، ونرصد فى التقرير التالى، أبرز الخدمات الأخيرة التى قدمها الصندوق، ورقمه المعنى باستعلامات التبرع.

رقم صندوق دوت الخليج استعلامات التبرع

يعد صندوق دوت الخليج، قاطرة تنمية حقيقية يمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعون المادى الضرورى، لإنعاش الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها مصر.

يوفر صندوق دوت الخليج العديد من الوسائل الممكنة للتواصل وتقديم التبرعات المالية، وذلك بطرق مختلفة منها الدفع بالبطاقة الائتمانية، وأخرى بالتواصل عبر البريد الإلكترونى، كما يوفر رقم خاصة بالصندوق ونسرد إلى متابعينا فى السطور التالية رقم صندوق دوت الخليج الخاص بالاستعلامات.

الرقم الخاص بصندوق دوت الخليج.. كيفية التواصل

يمكن لأى شخص الاتصال بالمسئولين فى صندوق دوت الخليج، لتوجيه سؤال لهم أو ما شابة، أو الاستفسار عن شئً ما، وحدد الصندوق رقم خاص للاتصال وهو: 15118.

ويمكن لأى مواطن زيارة الموقع الرسمي لصندوق دوت الخليج، وذلك من خلال كتابة أسم الصندوق على محرك البحث جوجل، أو إرسال قيمة التبرع فى رسالة برقم: 37037، والبريد الإلكترونى لصندوق دوت الخليج

كما يمكن التواصل من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق دوت الخليج، وذلك بتسجيل الاسم والبريد الإلكتروني، والموضوع والرسالة الموجهة.