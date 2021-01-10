صور .. محافظ المنيا يحيل رئيس حى جنوب سمالوط وفنى التنظيم للتحقيق

جدة - نرمين السيد - قرر أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، إحالة كل من رئيس حى جنوب سمالوط وفنى التنظيم بالحى، للشؤون القانونية للتحقيق، بسبب التقاعس فى تنفيذ المهام الموكلة إليهما وعدم مواجهة أعمال البناء والتى شرع الأهالى فيها بالطريق الدائرى.





جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، أجراها المحافظ لمتابعة مستوى عدد من الخدمات، وأصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء، ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ عليها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وتابع خلال جولته الإصلاحات الجارى تنفيذها فى خط الصرف الصحى بشارع الصفصافة، والذى تسبب فى انقطاع المياه عن مدينة سمالوط، حيث وجه بالإسراع فى إنجاز الأعمال ورد الشىء لأصله، وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وفرع شركة مياه الشرب، والوحدة المحلية، مع تحديد وتوضيح مسار الخط لتجنب أى عطل، وحتى يتسنى للشركة المنفذة لأعمال الرصف استكمال الأعمال من رصف وتمهيد للشارع لخدمة الأهالى.





كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق عرب الزينة، بدء من كوبرى الشريعى إلى اتجاه مستشفى جراحات اليوم الواحد، مشدداً على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التى تخدم أهالى سمالوط والمترددين على المستشفى.

وشدد على سرعة استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، ووجه المسؤولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه لا تسامح فى تخاذل أى مسؤول عن القيام بعمله، وطالب ببذل المزيد من الجهد والأمانة فى العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع، وفى نهاية الجولة تابع المحافظ اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ محور سمالوط الحر على النيل.