صور .. محافظ المنيا يحيل رئيس حى جنوب سمالوط وفنى التنظيم للتحقيق

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جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، أجراها المحافظ لمتابعة مستوى عدد من الخدمات، وأصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء، ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ عليها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.
وتابع خلال جولته الإصلاحات الجارى تنفيذها فى خط الصرف الصحى بشارع الصفصافة، والذى تسبب فى انقطاع المياه عن مدينة سمالوط، حيث وجه بالإسراع فى إنجاز الأعمال ورد الشىء لأصله، وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وفرع شركة مياه الشرب، والوحدة المحلية، مع تحديد وتوضيح مسار الخط لتجنب أى عطل، وحتى يتسنى للشركة المنفذة لأعمال الرصف استكمال الأعمال من رصف وتمهيد للشارع لخدمة الأهالى.
كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق عرب الزينة، بدء من كوبرى الشريعى إلى اتجاه مستشفى جراحات اليوم الواحد، مشدداً على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التى تخدم أهالى سمالوط والمترددين على المستشفى.
وشدد على سرعة استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، ووجه المسؤولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه لا تسامح فى تخاذل أى مسؤول عن القيام بعمله، وطالب ببذل المزيد من الجهد والأمانة فى العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع، وفى نهاية الجولة تابع المحافظ اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ محور سمالوط الحر على النيل.
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