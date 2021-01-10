محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنهاء تخصيص أراضى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

جاء ذلك اليوم الأحد خلال ترأس المحافظ اجتماعا موسعا لمناقشة خطة المحافظة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بمختلف المراكز والعمل على إزالة أية معوقات لسرعة إنجاز تلك المشروعات وخاصة بعد إدراج 7 مراكز تضم 181 قرية بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير ألف قرية على مستوى الجمهورية والاستعداد للبدء فى التنفيذ الفعلى للمشروعات.
وقال المحافظ، إنه وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية، لدراسة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستفادة من الظهير الصحراوى الشرقى والغربى للمحافظة، وخاصة بعد توسعة دائرة المستفيدين من مشروعات الصرف الصحى على مستوى المحافظة وفقا لمبادرة "حياة كريمة"، والمبادرة الرئاسية لتطوير ألف قرية، حيث ناقش الاجتماع سبل الاستفادة الممكنة من الظهير الصحراوى للمحافظة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى.
وأضاف أن الاجتماع ناقش معوقات العمل بمشروعات محطة صرف صحى قرية "الشيخ رحومة" بمركز طهطا ومحطة معالجة الصرف الصحى بقرية "الغريزات" بمركز المراغة واستكمال خط الطرد بقرية "أولاد نصير"، ومشروع الصرف الصحى بقريتى قلفاو وجزيرة شندويل بمركز سوهاج، بالإضافة إلى استكمال مشروع الغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحى فى غرب مركز طما، لافتا إلى أنه أعطى تعليماته بإزالة المعوقات بتلك المشروعات وإنجازها فى أسرع وقت ممكن.
حضر الاجتماع نائب المحافظ الدكتور أحمد سامى القاضى، والسكرتير العام للمحافظة عصام الدين الليثى، والسكرتير العام المساعد ضياء أبوالعزم، وعميد كلية الهندسة الدكتور أحمد قاسم، والمستشار الهندسى للمحافظة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج محمد بدرى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة المهندس يوسف حلمى، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وممثلى مديريات الرى والإصلاح الزراعى والآثار وهيئة الأوقاف.
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