أمين صندوق الاتحاد الدولي لكرة اليد يصل القاهرة برفقة 26 إعلاميا أجنبيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، طائرة خاصة على متنها أمين صندوق الاتحاد الدولي لكرة اليد، يرافقه وفد إعلامي من جنسيات مختلفة، لتغطية بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وسط اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم استقبال أمين صندوق الاتحاد الدولي لكرة اليد والوفد المرافق له من الإعلاميين وعددهم الإجمالي 26 شخصا، داخل صالة 4 المخصصة للطيران الخاص واستقبال ضيوف مصر المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد، من قبل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة الميناء، وتم تسهيل خروجهم وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة وإجراءات الحجر الصحي أيضا بالمطار. وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل الوفد الإعلامي، وقام فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة لكافة القادمين على متن الطائرة الخاصة، وذلك للتأكد من خلوهم من أي عدوى، وفور انتهاء إجراءاتهم تتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروجهم. وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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