نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهري ناعيا شيخة القراء تناظر محمد: كانت شرفا ووساما للرجال والنساء.. وعزائي لكل قاريء ومعظم للقرآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى كل قاريء للقرآن الكريم في وفاة شيخة القراء تناظر محمد مصطفى النجولي.

وقال الأزهري في بيان له: عزاء واجب في شمس من شموس القرآن والإقراء أتقدم بخالص العزاء إلى كل تالٍ وقاريء ومعظم للقرآن الكريم في وفاة شيخة القراء تناظر محمد مصطفى النجولي، التي أفنت عمرها الذي قارب قرنا من الزمان في خدمة القرآن الكريم وعلوم القراءات، لقد كانت رضي الله عنها شرفا ووساما للرجال والنساء، على حد سواء، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.