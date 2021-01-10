انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا بالمستندات.. صرف 1000 جنيه شهرياً للمعلمين من نوفمبر الماضي والفئات المستحقة للحافز والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قررت وزارة التربية والتعليم صرف 1000 جنيه شهرياً للمعلمين من بعض الفئات وذلك من 1 نوفمبر 2020 وحتى انتهاء إجراءات كورونا، ووفق القرار الذي أرسلة الدكتور رضا حجازي لمديريات التربية والتعليم أن الحافز يصرف للفئات المستحقة حتى ولو كانوا في إجازات استثنائية أو كانت المعلمة في إجازة وضع أو كان المعلم مصاب بكورونا أو مخالط.

صرف 1000 جنيه شهرياً للمعلمين بأثر رجعي من نوفمبر الماضي والفئات المستحقة للحافز

المستحقين لصرف حافز الـ 1000 جنيه من المعلمين

معلمي وموجهي صفوف رياض الأطفال

معلمي وموجهي الصفين الأول والثاني الإبتدائي، ولكن يشترط لصرف الحافز ما يلي

1- أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وشاغل للوظيفة بصفة أساسية.

2- يشترط لاستحقاق الحافز توقيع 20 يوم عمل في الشهر ما عدا فبراير يشترط حضور 18 يوم.

3- يحرم المعلم من الحافز حال غيابه 5 أيام عمل من الشهر.

4- حال عدم تنفيذ التكليفات المكلف بها المعلم أو الموجه يخصم من الحافز 25%.

5- تعتبر الإجازات الإستثنائية أيام عمل رسمية.

6- يتم صرف الحافز للمعلمات والموجهات الحاصلات على إجازة وضع.

7- يصرف الحافز للحاصلين على إجازة مرضية.

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كما اشتملت ضوابط صرف 1000 جنيه شهرياً للمعلمين، على صرف الحافز للمصابين بكورونا والحالت المشتبهة وذلك تقديم شهادة من التأمين الصحي بذلك.

كما أجاز القرار المرل من الدكتور رضا حجازي الجمع بين حافز رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الإبتدائي وكل من حافز الدمج والمدارس الرسمية للغات.