كان الرئيس السيسي وجه باستمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا شدد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارتي القوى العاملة والاتصالات والمالية، لمتابعة صرف منحة الـ 500 جنيه.

توقيت صرف الدمغة الخامسة للعمالة غير المنتظمة 2021

يحاول المواطنون الوصول إلى موعد صرف المنحة، إلا أنه لن يتم تحديده بعد، ومن المتوقع صرفها خلال الشهر الجاري بعد التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة داخل اللجنة، حيث تقوم وزارة المالية بضخ الأموال اللازمة للبنوك لإرسالها في ماكينات الصراف الآلي ATM، ومن ثم تعمل وزارة الاتصالات على إرسال الرسائل للمستحقين بمواعيد الصرف.

كانت الدولة قد صرفت الدفعة الرابعة في شهر ديسمبر الماضي لمدة أسبوع لنحو 2.6 مليون عامل غير منتظم، صرفوا نحو مليار و250 مليون جنيه.

استعلام موعد صرف منحة الـ 500 جنيه

يمكنك الاستعلام عن الاستحقاق من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة، والاتصال هاتفيا بهواتف القوى العاملة الأرضية الثابتة، حيث سيقوم المستقبل للاتصال بتحويل المتصل للإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، كما يمكنك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الخط الساخن على الرقم التالي 142.

ترسل الجهات المختصة، رسائل نصية قصيرة SMS للمستفيد، على هاتفه المحمول الذي سجله في بياناته أثناء تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، وذلك قبل موعد الاستحقاق بـ24 ساعة، تتضمن موعد وطريقة صرف المنحة.

رابط العمالة الغير منتظمة

يمكنك الدخول إلى رابط العمالة الغير منتظمة عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــــا، حيث عملت وزارة القوى العاملة على التسهيل على المواطنين لإستكمال الطلب، ووتحديث البيانات وغيرها من الأمور التي كانت تتكلف التوجه إلى المقر الحكومي، إلا أن مع تفشي فيروس كورونا بدأت الدولة بأنظمتها تتوجه إلى تحديث قاعدة بياناتها والاستفادة من التكنولوجيا في الحد من إنتشار عدوى فيروس كورنا.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر مد فترة منحة العمالة الغير منتظمة، كي يخفف عن كاهل المواطن المصري الأعباء التي تقع عليه في ظل الظروف الراهنة.