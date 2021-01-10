جون طلعت - أرشيفية
بكلمات بسيطة وسلسة، رحب المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب، بأهالى دائرة شبرا، وبدأ حديثه بتهنئة المصريين بعيد الميلاد المجيد قائلًا:" نقدم التهانى لكل المصريين، وكل سنة وأنتم طيبين وبخير فى العام الجديد".
وتابع المهندس جون طلعت فى فيديو له:" أوجه التحية لكل أهالى الدائرة فى شبرا، على وقوفهم بجوارى ودعمهم لي، خلال الفترة الماضية، فهذا يشعرنى دائمًا بأنى مدين لهم بالكثير من الحب".
جون طلعت: الخدمة شرف لأى شخص
" اتحدث إليكم اليوم بعدما انتهى الفصل التشريعى الأول، وبدأ الفصل التشريعى الثانى 2021 – 2026"، المهندس جون طلعت متحدثًا إلى أهالى الدائرة.
وأضاف النائب جون طلعت قائلًا:" قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية الفترة الماضية، وهناك الكثير من المواطنين حاولوا معرفة ماذا سوف أفعل الفترة المقبلة.
وأردف قائلًا:" اتحدث إليكم اليوم كإبن شبرا، الذى يرتبط دائمًا بأهله ويعمل على تلبية خدماتهم، وهذا أمر غير مرتبط نهائيًا بالكرسي، لأن الخدمة شرف لأى شخص".
جون طلعت: الفترة المقبلة للشباب
وأكد المهندس جون طلعت، على أن الفترة المقبلة ستكون فرصة أكبر للتواجد وسط الشباب للتفاعل معهم، وسأرد على كل القضايا والمواضيع المتعلقة بهم".
وأضاف المهندس جون طلعت:" لن أنسى النماذج المشرفة المميزة من المصريين،وبلدنا حلوة بحضارتها وأماكنها وناسها، وسأتناول الكثير من الأفكار والمبادرات التى يقدمه الشباب، وسأعقد لقاءات معهم".
"معاكم وبينكم دايما هكون موجود، وهعلن الفترة الجاية عن أنشطة وفعاليات كثيرة للشباب، من خلال كل المنصات فيس بوك وتويتر وانستجرام، ومكتبي مفتوح دائما ليكم، وأقدم لكم الشكر مرة أخرى ونلتقي قريبًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جون طلعت يكشف عن خططه المستقبلية.. ويؤكد: خدمة المواطنين غير مقترنة بـ"كرسي" فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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