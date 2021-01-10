جون طلعت يكشف عن خططه المستقبلية.. ويؤكد: خدمة المواطنين غير مقترنة بـ"كرسي" فيديو

بكلمات بسيطة وسلسة، رحب المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب، بأهالى دائرة شبرا، وبدأ حديثه بتهنئة المصريين بعيد الميلاد المجيد قائلًا:" نقدم التهانى لكل المصريين، وكل سنة وأنتم طيبين وبخير فى العام الجديد".

وتابع المهندس جون طلعت فى فيديو له:" أوجه التحية لكل أهالى الدائرة فى شبرا، على وقوفهم بجوارى ودعمهم لي، خلال الفترة الماضية، فهذا يشعرنى دائمًا بأنى مدين لهم بالكثير من الحب".

جون طلعت: الخدمة شرف لأى شخص

" اتحدث إليكم اليوم بعدما انتهى الفصل التشريعى الأول، وبدأ الفصل التشريعى الثانى 2021 – 2026"، المهندس جون طلعت متحدثًا إلى أهالى الدائرة.

وأضاف النائب جون طلعت قائلًا:" قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية الفترة الماضية، وهناك الكثير من المواطنين حاولوا معرفة ماذا سوف أفعل الفترة المقبلة.

وأردف قائلًا:" اتحدث إليكم اليوم كإبن شبرا، الذى يرتبط دائمًا بأهله ويعمل على تلبية خدماتهم، وهذا أمر غير مرتبط نهائيًا بالكرسي، لأن الخدمة شرف لأى شخص".

جون طلعت: الفترة المقبلة للشباب

وأكد المهندس جون طلعت، على أن الفترة المقبلة ستكون فرصة أكبر للتواجد وسط الشباب للتفاعل معهم، وسأرد على كل القضايا والمواضيع المتعلقة بهم".