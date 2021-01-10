فيديو .. الجندى عن صورته الأخيرة : أقاتل تيارات ظلامية تصادر الدين لحسابها

وأضاف الجندى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض على قناة "ON": "أقاتل بشراسة شريحة مجتمع من المجتمعات الخفاشية التى تريد السيطرة على العقل الجمعى فى هذا البلد وتبتغى من ذلك إعادة الظلام لعقول الناس بعد السنة السوداء التى امتطى فيها الإخوان سدة الحكم".
وتابع : "يرغبون فى زرع الضغينة بين المجتمع والدليل على ما أقول ما حدث بعد تهنئة إخوانا المسيحيين بأعياد الميلاد، حيث انطلقت علينا أبواق التخوين والتكفير لمجرد أننا هنأنا إخواننا وشراكاؤنا فى الوطن والمصير".
وأردف: "مجموعة الإسلام السياسى ممثلة فى بعض أنصار التيار السلفى المعوج شنت هذا الهجوم".
وأوضح الجندى : "هم يريدون الطعن فى الرموز حتى لا يبقى هناك رموزًا تحترم فى هذا البلد، يريدون التشكيك فى كل العلماء بداية من المؤسسة الدينية والشيخ الشعراوى وكل العلماء مش أنا بس، كل الرموز الثقافية والإعلامية".
ولفت الجندى إلى أن الهدف الأساسى، من نشر الصورة، ثلاثة أمور: أولها إثبات أنه لا يوجد كهنوت، ولا يوجد عندنا ملبس لرجال الدين ولا يوجد ما يسمى رجال دين بل علماء دين، وهذه الرسالة التى أٔردت إيصالها، لا تقيسوا احترامكم للرجل بملبسه ولا علمه بما يرتديه، الملابس لا يتعلق بها علم وخلق".
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