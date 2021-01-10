فيديو .. الجندى عن صورته الأخيرة : أقاتل تيارات ظلامية تصادر الدين لحسابها

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ خالد الجندى، إنه يخوض معركة منذ فترة مع التيارات الظلامية التى تصادر الدين لحسابها الخاص، وذلك تعليقا على ظهوره بملابس "كاجوال"، وهى الصورة التى نشرها على صفحته الرسمية وأثارت ضجة بين جمهور منصات التواصل الاجتماعى.





وأضاف الجندى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض على قناة "ON": "أقاتل بشراسة شريحة مجتمع من المجتمعات الخفاشية التى تريد السيطرة على العقل الجمعى فى هذا البلد وتبتغى من ذلك إعادة الظلام لعقول الناس بعد السنة السوداء التى امتطى فيها الإخوان سدة الحكم".

وتابع : "يرغبون فى زرع الضغينة بين المجتمع والدليل على ما أقول ما حدث بعد تهنئة إخوانا المسيحيين بأعياد الميلاد، حيث انطلقت علينا أبواق التخوين والتكفير لمجرد أننا هنأنا إخواننا وشراكاؤنا فى الوطن والمصير".

وأردف: "مجموعة الإسلام السياسى ممثلة فى بعض أنصار التيار السلفى المعوج شنت هذا الهجوم".

وأوضح الجندى : "هم يريدون الطعن فى الرموز حتى لا يبقى هناك رموزًا تحترم فى هذا البلد، يريدون التشكيك فى كل العلماء بداية من المؤسسة الدينية والشيخ الشعراوى وكل العلماء مش أنا بس، كل الرموز الثقافية والإعلامية".

ولفت الجندى إلى أن الهدف الأساسى، من نشر الصورة، ثلاثة أمور: أولها إثبات أنه لا يوجد كهنوت، ولا يوجد عندنا ملبس لرجال الدين ولا يوجد ما يسمى رجال دين بل علماء دين، وهذه الرسالة التى أٔردت إيصالها، لا تقيسوا احترامكم للرجل بملبسه ولا علمه بما يرتديه، الملابس لا يتعلق بها علم وخلق".