«الصحة» تجيب على السؤال: ما هي موانع الحصول على لقاح كورونا؟

كشف موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص الأقل من 18 سنة لن يستطيعوا الحصول علي لقاح كورونا وكذلك الحوامل والمرضعات.

وقال الدكتور عصام المغازى استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر في تصريح لليوم السابع، إن اللقاحات لها مزايا وعيوب، مثل فايزر ومديرنا وأسترازينيكا وسبوتنيك v وسينوفاك وسينوفارم.

وتابع، "طريقة لقاح سينوفاك ليست جديدة، مصر استعملتها من قبل في لقاح فيروس a والكوليرا، وبالتالي هو لقاح يحتوي على فيروس تم القضاء عليه عن طريق الحرارة والكيماويات وأصبح غير قابل لنقل العدوى لكنه يستطيع أن يثير الجهاز المناعي ليدربه على إفراز الأجسام المضادة".

وأضاف، مصر ليست أمام خيارات كثيرة فيما يتعلق بلقاح كورونا، لكن يجب الاهتمام بمعدلات الأمان والفاعلية واللوجستيات التي جرى إنتاجه بها، مثل ظروف الحفظ والتخزين والنقل.

وأشار، إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لن يحصلوا على اللقاحات في هذه الفترة، كذا الأمر بالنسبة إلى السيدات والحوامل والمرضعات، وكذلك الوضع للذين أصيبوا بكرونا قبل ذلك، ومن ثم فإن الأولوية تتجه إلى الأشخاص الأكثر عرضة والأكثر ضررًا عند الإصابة وهم أعضاء الفرق الطبى واصحاب الامراض المزمنة وكبار السن.