بشرى سارة.. ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يجب اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور لتفادى الحوادث بسبب الشبورة المائية، موضحا أن انتهاء الشبورة بداية من الأربعاء المقبل وتحسن الرؤية على الطرق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، هناك تقلبات جوية الفترة المقبلة، موضحا أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء، واعتبارا من الخميس المقبل ستهبط درجات الحرارة حتى تصل إلى 18 درجة يومى الجمعة والسبت.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.