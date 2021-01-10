قداس الأحد الأول من طوبة.. أسقف 6 أكتوبر يلقي عظة الأحد على فضائية ON TV

ألقى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، اليوم عظة الأحد كلمة روحية عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتحدث نيافة الأنبا دوماديوس، حول إنجيل القداس، وهو قداس الأحد الأول من شهر طوبة الذي تورد فيه قصة ظهور الملاك ليوسف النجار وأمره إياه بالهروب من وجه هيرودس الذي كان يبحث عن الطفل يسوع ليهلكه، والذهاب إلى مصر، حتى نهاية القصة بالعودة مرة أخرى إلى بلادهم والسكنى في الناصرة.

وشهدت إيبراشية أوتوا ومونتريال وشرق كندا أمس سيامة كاهن جديد بيد نيافة الأنبا بولس أسقف الإيبارشية، وهذه هي السيامة الكهنوتية الأولى لنيافته منذ جلوسه على كرسي الإيبارشية في يونيو من عام ٢٠١٩.

وصلى نيافته القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الشماس ماركوس كيرلس كاهنًا باسم القس ماركوس على كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري، حيث قدم نيافته التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن نيافة الأنبا ماركوس قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد، كما ناقش معه بعد الأمور المتعلقة بالخدمة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد مساء الأربعاء من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.

وقدّم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء الأربعاء الماضي.