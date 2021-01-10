وبروح المودة واللطف تمكن من تشييد كنيسة بالإسكندرية علي اسم السيدة العذراء البتول والدة الإله، إذ أن المؤمنين كانوا حتى زمانه يصلون ويقدسون في البيوت والمغائر خوفا من غير المؤمنين الذين ظل يلاطفهم لينال رغباته وقد رد كثيرين منهم إلى الإيمان بالسيد المسيح وعمدهم.
وعمد في السنة الأولى من رياسته القديس بطرس الذي خلفه علي كرسي مار مرقس وهو البابا السابع عشر وقد قيل انه رسمه اغنسطسا وهو لم يزل بعد في الخامسة من عمره ثم رقاه شماسا في الثانية عشرة وقسا في السادسة عشرة، وفي زمان هذا الأب ظهر بالإسكندرية رجل اسمه سبيليوس كان يعلم أن الأب والابن والروح القدس إقنوم واحد، فحرمه وأبطل قوله بالبرهان المقنع ولما أكمل سعيه تنبح بسلام بعد ان أقام علي الكرسي تسع عشرة سنة.
وألقى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، اليوم الأحد كلمة روحية عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.
وتحدث نيافة الانبا دوماديوس، حول إنجيل القداس، وهو قداس الأحد الأول من شهر طوبة والذي تورد فيه قصة ظهور الملاك ليوسف النجار وأمره إياه بالهروب من وجه هيرودس الذي كان يبحث عن الطفل يسوع ليهلكه، والذهاب إلى مصر، حتى نهاية القصة بالعودة مرة أخرى إلى بلادهم والسكنى في الناصرة.
وشهدت إيبراشية أوتوا ومونتريال وشرق كندا أمس سيامة كاهن جديد بيد نيافة الأنبا بولس أسقف الإيبارشية، وهذه هي السيامة الكهنوتية الأولى لنيافته منذ جلوسه على كرسي الإيبارشية في يونيو من عام ٢٠١٩.
وصلى نيافته القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الشماس ماركوس كيرلس كاهنًا باسم القس ماركوس على كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة تحتفل بتذكار نياحة البابا ثاؤناس البطريرك الـ16 من باباوات الكرسي السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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