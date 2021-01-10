الكنيسة تحتفل بتذكار نياحة البابا ثاؤناس البطريرك الـ16 من باباوات الكرسي السكندري

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بتذكار نياحة القديس ثاؤنا بابا الإسكندرية الـ16 من تاريخ باباوات الكرسي السكندري.

وحسب كتاب السنكسار المختص بذكر كافة الأحداث والأعياد والمناسبات الكنسية، فإنه في مثل هذا اليوم من سنة 300 ميلادية تتيح القديس ثاؤنا بابا الإسكندرية السادس عشر وكان هذا القديس عالما تقيا وديعا رقيقا محبا للجميع.

وبروح المودة واللطف تمكن من تشييد كنيسة بالإسكندرية علي اسم السيدة العذراء البتول والدة الإله، إذ أن المؤمنين كانوا حتى زمانه يصلون ويقدسون في البيوت والمغائر خوفا من غير المؤمنين الذين ظل يلاطفهم لينال رغباته وقد رد كثيرين منهم إلى الإيمان بالسيد المسيح وعمدهم.

وعمد في السنة الأولى من رياسته القديس بطرس الذي خلفه علي كرسي مار مرقس وهو البابا السابع عشر وقد قيل انه رسمه اغنسطسا وهو لم يزل بعد في الخامسة من عمره ثم رقاه شماسا في الثانية عشرة وقسا في السادسة عشرة، وفي زمان هذا الأب ظهر بالإسكندرية رجل اسمه سبيليوس كان يعلم أن الأب والابن والروح القدس إقنوم واحد، فحرمه وأبطل قوله بالبرهان المقنع ولما أكمل سعيه تنبح بسلام بعد ان أقام علي الكرسي تسع عشرة سنة.

وألقى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، اليوم الأحد كلمة روحية عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتحدث نيافة الانبا دوماديوس، حول إنجيل القداس، وهو قداس الأحد الأول من شهر طوبة والذي تورد فيه قصة ظهور الملاك ليوسف النجار وأمره إياه بالهروب من وجه هيرودس الذي كان يبحث عن الطفل يسوع ليهلكه، والذهاب إلى مصر، حتى نهاية القصة بالعودة مرة أخرى إلى بلادهم والسكنى في الناصرة.

وشهدت إيبراشية أوتوا ومونتريال وشرق كندا أمس سيامة كاهن جديد بيد نيافة الأنبا بولس أسقف الإيبارشية، وهذه هي السيامة الكهنوتية الأولى لنيافته منذ جلوسه على كرسي الإيبارشية في يونيو من عام ٢٠١٩.

وصلى نيافته القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الشماس ماركوس كيرلس كاهنًا باسم القس ماركوس على كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال.